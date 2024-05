Vicky Jiménez deixa Otocec per un ensurt al genoll

Vicky Jiménez es va haver de retirar ahir del segon torneig W50 d’Otocec (Eslovènia) per una lesió al genoll que es va produir durant el primer set del partit de vuitens de final que la va enfrontar a l’australiana Maya Joint. A la primera mànega, en el 2 a 3 parcial favorable a Joint –que va guanyar el set per 2 a 6–, Vicky es va quedar clavada a la pista en anar a buscar una bola oberta i, tot i que va acabar el set, va patir algunes molèsties al genoll que la van fer preferir abandonar el torneig per precaució i no córrer cap risc innecessari.

En principi no sembla cap lesió greu –podria ser una petita distensió– i les proves dictaminaran l’abast definitiu de la dolença. L’andorrana, per tant, deixa de moment en stand by les participacions a Biarritz i València.