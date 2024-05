La selecció aspira a puntuar contra illes Fèroe

La selecció femenina absoluta afronta aquesta tarda, a Torshavn davant les illes Fèroe (17.45 hores), la tercera jornada de la fase de classificació per al Campionat d’Europa. Les noies d’Albert Panadero es volen refer després de les dues derrotes, davant de Montenegro (6-1) i Grècia a l’Estadi Nacional (0-3), i buscaran els primers punts a l’estadi de Tórsvollur, davant l’altra selecció que tampoc s’ha estrenat pel que fa a puntuació en aquesta Women’s European Qualifiers.

El seleccionador, Albert Panadero, va comentar que les illes Fèroe és, segurament, “la selecció a la qual ens apropem més a nivell futbolístic, tot i que ens va sorprendre com van competir contra Grècia, on només van perdre per 1 a 0”. El tècnic va afegir que el rival de les tricolors “ha crescut molt des de fa un parell d’anys, han tingut una molt bona progressió i acostumen a mantenir un ritme molt alt durant els 90 minuts”.

La capitana, Marina Fernández, és la baixa més sensible per a Andorra en el primer partit de la finestra, ja que la 9 tricolor ha de complir un partit per sanció per acumulació de targetes.