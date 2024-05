El Ranger’s aconsegueix l’ascens a la Lliga Multisegur i el Carroi baixa

El Ranger’s va assolir l’ascens a la Lliga Multisegur després de superar el CE Carroi per 0 a 2 en el partit de tornada de la promoció. El conjunt lauredià, que ha militat a la Lliga Unida, va necessitar el temps suplementari per aconseguir el retorn, 13 anys després, a la màxima categoria del futbol andorrà. Al minut 17, Isaac Caracuel va igualar l’eliminatòria –el Carroi havia guanyat l’anada per 0 a 1– i el partit es va veure abocat a la pròrroga per resoldre el futur dels dos equips.

Els nervis i la transcendència de l’eliminatòria es van fer palesos a la gespa i, finalment, una diana d’Armando León al minut 114 va significar l’ascens del Ranger’s i el descens a l’infern del Carroi, que torna a la Lliga Unida. El Ranger’s, d’aquesta manera, torna a la Lliga Multisegur després de la pèrdua de la categoria que va patir a la ja molt llunyana temporada 2009-2010.