Portugal, Països Baixos i Macedònia, els rivals

La millor selecció del món, Portugal, serà el principal rival d’Andorra en la main round de l’Europeu de futbol sala que se celebrarà a Letònia i Lituània d’aquí a dos anys. L’històric accés a la fase principal d’aquesta magnífica fornada de la selecció andorrana ha fet que, en el sorteig celebrat ahir, el conjunt de Talín Puyaltó quedi enquadrat davant una potència mundial com Portugal, Països Baixos –una de les set seleccions europees que disputaran el Mundial– i Macedònia del Nord, que juntament amb Andorra conformen el grup setè de la competició.

“Ens ha de servir per créixer, gaudir i afrontar millor les pròximes fases”

Talín Puyaltó, Seleccionador



El seleccionador, Talín Puyaltó, reconeix que “sabíem que per a nosaltres el grup seria fort sí o sí. La lligueta serà dura, però ens ha de servir per seguir creixent, per gaudir, obtenir experiència i per afrontar millor i més preparats les futures fases”. La fase començarà el 9 de desembre i finalitzarà el 18 d’abril de l’any vinent, i cada selecció s’enfrontarà a les altres tres del grup, en partits d’anada i tornada. Andorra debutarà contra Portugal a casa i viatjarà a Macedònia, en els dos enfrontaments de la finestra de desembre. Puyaltó explica que el combinat lusità “és, actualment, la gran referència mundial del futbol sala. Són campions del món i d’Europa i serà molt maco poder jugar contra ells i veure’ls a Andorra”.