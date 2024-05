La FAF demana que s'ajorni el canvi de gespa a l'Estadi Nacional

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha criticat obertament la gestió del Govern en l'afer de l'Estadi Nacional i ha assegurat sentir-se menystinguda davant la decisió de procedir al canvi de gespa de la instal·lació aquest mes d'agost. El president de l'ens, Féix Álvarez, i el secretari general, David Rodrigo han explicat que "si es fa ara suposaria un greuge molt important pels interessos de la FAF, de la selecció nacional i dels equips que jugaran competició europea". En aquest sentit, els dos dirigents han exposat que la UEFA ja porta un temps collant a la federació per tal de conéixer on es jugaran els propers partits de la selecció i que, donades les circumstàncies i amb els treballs pendents de fer, encara no han pogut satisfer a la demanda.

Rodrigo ha comentat que "és un tema de sentit de comú i el més lògic és que el canvi de gespa es faci quan l'estadi nou d'Encamp estigui operatiu [desembre-gener]. No podem seguir amb aquesta incertesa de no saber on jugarem". El secretari general de la FAF ha afegit que "moltes vegades no sentim que l'Estadi Nacional sigui el nostre camp, tenint en compte que vam pagar el 50% de les obres". En aquest sentit, Rodrigo ha incidit en que "el sentit comú diu que el rugbi podria seguir a Encamp uns mesos més i, si no ho fan, és perquè tindran els seus motius".