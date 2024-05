La candidatura del 2029 és optimista, però prudent

Amb cinc dies per restar abans de l’elecció de la seu organitzadora del Mundial d’esquí alpí del 2029, que es votarà dimarts vinent a Reykjavík, els responsables de la candidatura d’Andorra 2029 no poden controlar les papallones a l’estómac. La recta final s’afronta amb optimisme i prudència, però amb una confiança per tota la feina feta que, en aquest punt de la pel·lícula, ja es fa difícil de dissimular. “Ja es veu la línia de meta a l’horitzó i esperem ser els primers a arribar. Som optimistes, però prudents”, va assegurar el director general de la candidatura, David Hidalgo. Andorra tindrà dos rivals molt potents, l’estació italiana Val Gardena i la noruega Narvik. “Intentarem transmetre la part emotiva, ja que la tècnica ja l’hem recollit al dossier. Ara el que busquem és acabar de convèncer algun indecís i que voti amb el cor més que amb el cap”, va afegir Hidalgo, que intueix que “la decisió pot venir per l’aspecte més emocional, recordant com han estat acollits aquí i l’hospitalitat d’Andorra”.

“Intentarem transmetre emoció i que els indecisos votin més amb el cor que no pas amb el cap”

David Hidalgo, Director general Andorra 2029



“Som una candidatura molt completa i crec que ja ens toca. Ara és el nostre moment”

Carles Visa, Gerent de la FAE Carles Visa, gerent de la FAE, va explicar que “som una candidatura molt completa, el país és referent en organització i, sincerament, ara és el nostre moment. No ho diem nosaltres, és el retorn que hem tingut d’atletes, equips i tècnics de la FIS al llarg de la nostra trajectòria en les Copes del Món i les Copes d’Europa”. Visa va apuntar que “la FIS ara té una molt bona oportunitat per obrir un Mundial, per donar-hi un nou destí, descentralitzar una mica aquestes organitzacions mundials que sempre es fan al centre d’Europa”. El director esportiu de la candidatura d’Andorra 2029, Santi López, va explicar que “s’han fet els deures des del punt de vista organitzatiu i els darrers campionats que hem acollit són la millor carta de presentació. Soc molt optimista perquè tenim un dossier molt sòlid i ja més no podem fer”. Finalment, en termes semblants es va pronunciar el secretari general de la candidatura, Marc Mitjana: “Andorra està superpreparat per a qualsevol mena d’esdeveniment de gran mida i, en l’àmbit passional, crec que estem per sobre de les altres dues propostes”. “S’han fet els deures i els campionats que hem organitzat són la millor carta de presentació”

Santi López, Director esportiu Andorra 2029



“Andorra està molt preparada per organitzar qualsevol esdeveniment de gran nivell”

Marc Mitjana, Secretari general Andorra 2029



XAVIER ESPOT, A REYKJAVÍK El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyarà la delegació andorrana a la capital islandesa i gaudirà d’un paper cabdal en la presentació de la candidatura. A l’edifici Harpa Concert Hall Conference Center de Reykjavík, i en el marc del 55è Congrés anual de la FIS, estan cridats a la votació 20 membres del consell de Federació Internacional, 18 consellers –entre els quals l’andorrà, Patrick Toussaint– i dos representants dels atletes. El sistema d’elecció és l’olímpic, és a dir, una primera ronda de votació i, si s’escau en cas que cap dels candidats sumi 11 vots, es procedeix a una segona ronda entre els dos finalistes. Espot serà l’encarregat d’obrir l’exposició de la proposta d’Andorra 2029 –cada aspirant disposa de 10 minuts d’explicació i cinc de preguntes– i l’acompanyaran David Hidalgo i Elisabeth Pérez, CEO i directora de màrqueting de la candidatura. L'ELECCIÓ DE LA SEU, EN DIRECTE PER DIARI TV L’elecció de la seu organitzadora del Mundial d’esquí alpí del 2029 es podrà seguir en directe dimarts vinent, a les nou de la nit, a la sala d’actes del Prat del Roure, on es col·locarà una pantalla gegant per viure un moment històric. La retransmissió de l’acte es podrà seguir també a través de Diari TV. Abans, pels volts de les set de la tarda, la Federació Andorrana d’Esquí celebrarà la gala del lliurament de premis de la temporada 2023-2024 de totes les categories i disciplines, amb la presència de tots els esquí clubs, així com institucions i patrocinadors.