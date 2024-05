detail.info.publicated Redacció Logronyo detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Berta Miquel competirà aquest cap de setmana a la Lliga Iberdrola espanyola, en la modalitat de cinta i maces, com a component de l’equip mallorquí Sport Rítmic. La competició tindrà lloc a Logronyo i esdevé tot un premi per a la gimnasta, de 18 anys, i per a la federació.