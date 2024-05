La 26a Pujada d'Arinsal serà la més internacional

La Pujada d'Arinsal arribarà el cap de setmana del 14 al 16 de juny en la seva 26a edició, la més internacional de les realitzades fins ara. Enguany, la prova andorrana serà puntuable pel Campionat de França de Muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també ho serà pel Campionat d'Espanya CEM Autohebdo Sport, així com el Nacional VHC. Una de les grans novetats de la Pujada serà la decisió de l'equip de Seguretat de Cursa d'incorporar dos drons per controlar el transcurs la prova per via aèria. El president de l'ACA, Enric Tarrado, ha subratllat el repte organitzatiu que han assumit en acollir dos campionats internacionals i un de nacional i el secretari, Toti Sasplugas ha indicat que el sostre organitzatiu pel que fa a competidors és de 100 pilots però que "si arribem a superar els 80 serà tot un èxit".