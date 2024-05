Xavi Cardelús vol donar continuïtat al bon moment a Mugello

El circuit de Mugello serà aquest cap de setmana l’escenari del setè Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de MotoGP. Cinc dies després d’haver protagonitzat la seva millor actuació al Mundial de Moto2, no tan sols de la present temporada, sinó, possiblement, de la seva trajectòria esportiva, Xavi Cardelús tornarà a pujar a la Kalex de l’equip Fantic Racing.

La voluntat de l’andorrà serà donar continuïtat a la trajectòria ascendent que ha protagonitzat els tres últims Grans Premis, tot i que Mugello no li porta gaire bons records, a causa d’una caiguda fa dos anys que el va obligar a passar pel quiròfan. “Afronto la visita a Mugello amb moltes ganes i la intenció de seguir creixent al Campionat del Món de Moto2”, va explicar Cardelús. A més, va afegir que “recordo la caiguda i la lesió que hi vaig patir, però això no m’afecta gens ni mica”.