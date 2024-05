La selecció, a puntuar davant les illes Fèroe

La selecció femenina absoluta reprèn demà la fase de classificació per al Campionat d’Europa i ho farà a Torshavn, davant les illes Fèroe, l’altre combinat que tampoc s’ha estrenat pel que fa a puntuació en aquesta Women’s European Qualifiers. Les noies d’Albert Panadero es volen refer després de les dues derrotes, davant de Montenegro (6-1) i Grècia a l’Estadi Nacional (0-3), i buscaran els primers punts a l’estadi de Tórsvollur a partir de demà a les 17.45 hores. Enquadrada al grup C3, la selecció ja es troba a les illes Fèroe després de realitzar dimarts passat a Andorra una sessió d’entrenament.

La baixa de la capitana tricolor, Marina Fernández, per sanció, és la novetat més destacada de la llista de convocades, a la qual tornen Laura Borja, la futbolista del Fontsanta-Fatjó i companya de Maria Moles, i Íria Domínguez, ambdues absents al darrer compromís contra Grècia. A més, hi ha canvi a la porteria, ja que, tot i que es manté Luna Marcet a la nòmina, torna Álex Cardoso i no viatja la jove Violeta de Freitas. La selecció entrenarà aquesta tarda a l’escenari del partit i el tècnic, Albert Panadero, acabarà de polir els darrers detalls per enfrontar-se a les illes Fèroe. La present finestra FIFA clourà el 4 de juny, dimarts, quan les andorranes rebran Montenegro, líder de grup, a l’Estadi Nacional.