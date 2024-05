La FAE tindrà una pista exclusiva d'entrenament

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) celebra amb entusiasme la llum verda a l’eterna demanda de disposar d’un espai exclusiu per als esquiadors per entrenar i competir de manera permanent i de forma aïllada. El desig serà una realitat, a partir de la temporada 2024-2025, amb l’Estadi Creand, que s’ubicarà, després dels treballs pertinents d’adequació i condicionament, a l’actual pista negra Eslàlom, a tocar del traçat de l’Avet a Soldeu. Un espai adaptat als esquiadors dels equips nacionals, EEBE i tecnificats de la FAE i, per fer-lo més accessible, l’estació de Grandvalira instal·larà un teleesquí i canons de neu de baixa pressió per garantir les millors condicions possibles al traçat.

“Feia temps que demanàvem tenir un espai exclusiu i sense compartir amb altres usuaris”

Roger Vidosa, Director esportiu d’alpí de la FAE



El director esportiu d’esquí alpí de la federació, Roger Vidosa, explica que “fa molt de temps que demanàvem poder tenir un espai per poder treballar i sense que s’hagués de compartir amb els usuaris de l’estació, que no depengués de si hi havia molta afluència de practicants aficionats o no per poder entrenar”. Una problemàtica i unes dificultats en la cohabitació que sempre han existit i que l’Estadi Creand corregirà. “La diferència serà molt gran. Entrenar en una pista que es comparteix amb el públic feia que, moltes vegades, no poguéssim donar la qualitat desitjada a la neu. No es podia posar la superfície molt dura perquè el turista es faria mal tenint en compte que parlem d’una pista negra i ara, en tenir un espai tancat per a nosaltres, ja podem fer les intervencions d’aigua sobre la pista, llançar sal en cas que faci calor i la neu s’estovi, o preparar el traçat per fer alguns salts o els moviments que necessitem”, argumenta Vidosa. A banda de la millora òbvia en la qualitat dels entrenaments, disposar d’un estadi propi contindrà la despesa econòmica dels equips, ja que la Federació Andorrana podrà fer la preparació ideal “a casa, sense viatjar, ja que fins a dia d’avui cada cop que la pista no la teníem en les condicions desitjades alguns dels grups havien d’entrenar a fora d’Andorra amb la despesa que tot plegat suposa” afegeix el director esportiu. El nou estadi, va puntualitzar Vidosa, també permetrà “centrar els equips nacionals i els EEBE i permetre a la resta de tecnificats i de clubs disposar d’aquests estadis compartits amb el públic i que canviïn les prioritats en haver-hi una solució més a l’hora d’entrenar”.

“Ara, molts dels equips que estaven obligats a entrenar fora d’Andorra ho podran fer aquí”

Roger Vidosa, Director esportiu d’alpí de la FAE



D’altra banda, Santi López, director esportiu de la candidatura Andorra 2029, explica que “serà un estadi d’entrenament en el qual els atletes podran entrenar-se sobre una base de neu dura o molt dura, simulant situacions de cursa de nivell de Copa d’Europa i Copa del Món”. Per part seva, Carles Visa, gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), també aplaudeix la iniciativa, ja que l’Estadi Creand “donarà un servei òptim als esportistes andorrans que competeixen al més alt nivell internacional. Tenir-ho i amb fàcil accés ens donarà independència, i ens permetrà acotar millor la durada dels entrenaments”.