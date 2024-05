El VPC confirma la continuïtat de Dani Raya a la banqueta del masculí

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dani Raya seguirà la pròxima temporada a la banqueta de l’equip masculí del VPC Andorra. Així ho va confirmar la cúpula del club tricolor en un comunicat que, d’aquesta manera, manté en el tècnic andorrà el timó de l’equip en el pròxim periple a la Divisió d’Honor B, la segona categoria del rugbi espanyol.

El VPC també va anunciar la incorporació per al nou projecte de Gerard Menardia, que tindrà una doble responsabilitat i es converteix en el nou team manager i en el delegat de camp del club.

D’altra banda, l’entitat que presideix Gerard Giménez ja prepara el seu trasllat a partir de l’1 de juliol a l’Estadi Nacional, tal com va quedar reflectit al conveni. El club no ha rebut cap petició de trobada per part de l’FC Andorra per tal d’intentar arribar a un acord.