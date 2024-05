Vicky Jiménez debuta contra Mara Guth al segon torneig

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb pocs dies per pair la derrota a la final del W40 d’Otocec, a Eslovènia, davant la neerlandesa Anoul Koevermans, Vicky Jiménez Kasintseva torna avui –no abans de les 14.30 hores– a una nova cita a les mateixes instal·lacions. L’andorrana, exclosa amb un bye de la primera ronda, s’enfrontarà a l’alemanya Mara Guth, número 562 del rànquing WTA, procedent de la ronda de qualificació. En aquest BTC City Open d’Otocec, Jiménez espera poder arribar a una nova final i treure’s l’espineta del darrer torneig que, tot i la derrota i no aconseguir el cinquè títol de la seva carrera en el circuit professional, va deixar un bon pòsit en la tennista. Després de la participació en la segona cita d’Otocec, Jiménez descansarà uns dies abans d’afrontar el següent repte del calendari que encara no té decidit de manera definitiva. Les opcions, el W100 Engie Open de Biarritz (País Basc) o l’Open internacional de València, W125.