Toni Bou tornarà a ser l’atracció a Sant Julià

La segona jornada del calendari del Campionat del Món de trial outdoor, que va començar al Japó ara fa 10 dies, aterra a Andorra amb la 26a presència de l’especialitat al país i, novament, amb el resident Toni Bou com a principal reclam. La cita també estarà marcada per la sostenibilitat i les diverses accions de biodiversitat programades per als dos dies, amb la proposta Kiss Andorra organitzada per la FIM, la Federació Internacional de Motociclisme.

“Toni Bou arribarà molt motivat a casa després de les dues victòries que va assolir al Japó”

Natàlia Gallego, Presidenta de l’FMA

En l’àmbit esportiu, la doble cita tindrà lloc el cap de setmana del 7 al 9 de juny i, a banda del multicampió resident, actual líder de la general, hi haurà dos pilots andorrans, Gaudí Vall en la categoria de Trial2 i el debutant Edgar García a Trial3. La principal absència serà la de Jordi Lestang, que ha iniciat una nova etapa professional com a bander. La competició es focalitza, com és habitual, a Sant Julià de Lòria i es desenvoluparà en bona part a la cota 1.600 de Naturland i els pilots hauran de fer dues voltes a les 12 zones que conformen el circuit. La presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Natàlia Gallego, va destacar que “Toni Bou segur que vindrà molt motivat a casa després de les dues victòries que va aconseguir a l’estrena del Japó”. Enguany la FIM va decidir abolir el reglament nonstop a les proves i, per tant, s’ha tornat al clàssic stop, que permetrà la parada del pilot a les zones per un temps determinat.