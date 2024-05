detail.info.publicated Redacció Almeria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Carlos Mejia, amb el club Flor de Diablillos, es va proclamar campió d’Espanya en superesprint per equips i tercer en superesprint 2x2, a la lliga nacional que es va celebrar a Roquetas de Mar (Almeria). L’equip en què milita el triatleta andorrà, amb esportistes que no superen els 19 anys, lluita per pujar a Primera Divisió a falta d’una prova.