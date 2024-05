El 23è Ral·li des Princess, per primer cop a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 23è Ral·li des Princess Richard Mille, l’únic ral·li de cotxes clàssics amb equips únicament femenins, tindrà presència per primera vegada a Andorra. La tradicional place Vendôme, a París, va acollir la sortida dels 120 pilots i copilots que arribaran demà al país per disputar l’última prova cronometrada al coll d’Ordino. El ral·li farà un recorregut total de més de 1.600 quilòmetres per arribar a Andorra en cinc etapes: Tours (La Grange de Meslay), Saint-Martin-de-Ré, Sarlat-la-Canéda, Carcassonne i Andorra. El final i el parc tancat s’ubicarà a la plataforma de Soldeu.