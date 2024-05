L'Andorra haurà de jugar a fora pel canvi de gespa

Només 24 hores després del descens matemàtic de l’FC Andorra a Primera RFEF, l’entitat tricolor es troba ara amb nou cop moral. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va confirmar ahir que la voluntat de Govern és, finalment, començar els treballs per canviar la gespa de l’Estadi Nacional el mes d’agost. Així, la decisió política de col·locar de manera imminent la nova superfície artificial i poder satisfer les necessitats del VPC, i la resta d’equips que han de fer ús de la instal·lació a partir del setembre, sembla abocar l’FC Andorra a jugar el primer tram de la pròxima temporada fora del país. Per tant, la decisió de Govern topa frontalment amb la voluntat i petició de l’FC Andorra, ja que a la nova categoria, la Primera RFEF, és encara obligatori disposar de gespa natural per jugar els partits, un fet que impossibilita la cohabitació entre FC Andorra i un VPC que no ha donat el braç a tòrcer. La solució de l’Estadi Comunal, única instal·lació al país amb gespa natural, seria del tot inviable, ja que el camp no està condicionat a les exigències de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

“La gespa natural difícilment podria sostenir totes les hores d’ús dels que jugaran al Nacional” Mònica Bonell, Ministra d'Esports

La ministra Bonell va reconèixer que “ara hem de treballar juntament amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i hem de mirar de poder parlar amb l’espanyola per veure si hi pot haver excepcions i, en aquest cas, veient que estem parlant d’uns mesos fins que l’estadi de la FAF estigui a punt, puguin permetre a l’Andorra jugar sobre gespa artificial durant un temps”. L’obstacle principal de tot plegat no és només que l’RFEF tingui carpetes més importants a tractar amb la crisi interna que encara es viu a Las Rozas, sinó perquè no es preveu de cara a la temporada vinent que s’accepti el canvi de gespa a Primera RFEF, i molt menys que faci cap excepció amb cap club. A partir d’ara, i si no hi ha un gir radical a la situació, l’FC Andorra es troba abocat a jugar quatre mesos a fora, ja que la solució provisional, mentre no es construeix el nou camp a la Borda Mateu, no arribaria fins al desembre, quan estigui enllestit l’estadi nou de la FAF a Encamp i on l’FC Andorra tindrà l’oportunitat de jugar durant un temps. Rugby Andorra sempre ha defensat el dret a tornar a l’Estadi Nacional després de la finalització del conveni el 30 de juny i davant la falta d’acord entre el món de l’oval i l’FC Andorra, Govern ha exercit d’àrbitre i tot fa pensar que consumat el descens a Primera RFEF ha donat prioritat a les necessitats del VPC, que jugarà a la Divisió d’Honor B espanyola. Bonell, en aquest sentit, va argumentar la decisió de fer el canvi de gespa ara, desatenent l’anterior forquilla de gairebé un any, a causa que “hem de complir les obligacions de partits que hi ha establerts de cara al setembre i hem de tenir en compte que si totes les entitats han de jugar a l’Estadi Nacional, difícilment la gespa natural pot aguantar totes les hores d’ús que se li donaran. Per tant, la prioritat és que totes aquelles entitats que juguin ho facin en les millors condicions, un fet que no podem garantir si és amb gespa natural”. Finalment, la ministra va lamentar que “ens hauria agradat una entesa entre totes les parts, sobretot entre el rugbi i l’FC Andorra, però això, ara per ara, no sembla que sigui així. Per aquest motiu, nosaltres des del Govern anem complint tot allò que estava establert per conveni”. Bonell va lamentar el descens de l’equip de Ferran Costa i va voler convidar a l’optimisme perquè “ara s’ha de pensar en el futur, s’ha de mirar endavant i tenir nous objectius, com ara tornar a Segona Divisió”.

CLAUS

1 FI DEL CONVENI

L’acord per l’usdefruit de l’Estadi Nacional al qual van arribar les dues parts finalitza el 30 de juny i obre la porta a una nova realitat.

2 DESACORD VPC-FCA

Les reunions de l’FC Andorra amb el rugbi no han arribat a bon port i les posicions sempre han estat allunyades. Les necessitats topen frontalment.

3 CANVI DE GESPA

Tornar a la superfície artificial al Nacional aquest agost posa contra les cordes l’FCA, necessitat d’un estadi amb gespa natural tot i el descens.