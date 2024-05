Duna i Alba Viñals fan les mínimes per al Campionat del món i d’Europa

detail.info.publicated Redacció Andorra lla Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Duna i Alba Viñals van sortir del Campionat d’Andorra amb la millor de les sensacions i amb l’objectiu principal complert. Ambdues van assolir les marques mínimes per participar al Campionat del Món sub 20 i al d’Europa sub 18, respectivament. La Duna ho va fer en la prova dels 400 metres tanques amb un temps d’1’00”95 i competirà al Campionat del Món sub 20, que encara no té seu. Per part seva, l’Alba va fer la mínima per al Campionat d’Europa sub 18 en la mateixa prova, la dels 400 metres tanques, amb un temps d’1’02”04.

A més, Guillem Arderiu va batre el rècord d’Andorra absolut en la prova dels 100 metres. L’atleta va fer un temps de 10”87 i va millorar els 10”92 que compartia amb Mikel de Sa, mentre que Maria Morató també va batre el rècord nacional absolut de javelina amb un llançament de 30,18 metres.