Confiança en el projecte tot i el descens

L’FC Andorra no viu hores fàcils després del descens a Primera RFEF i el nou capítol del serial de l’Estadi Nacional, però des del vestidor van mostrar la seva confiança en el projecte de cara al futur. El tècnic, Ferran Costa, va manifestar que “és un dia trist, però ara toca pair-ho, afrontar-ho i a partir de demà hem de mirar endavant i refer-nos”, i va agregar que “hem d’aixecar-nos, pensar en el que ve per davant, construir, fer coses importants i que la gent n’estigui orgullosa”. Precisament per sobre on ha de passar aquesta construcció, el català va afirmar que “primer per tenir la capacitat de lluita, coratge, transcendir les coses i que tothom que porti aquest escut se’l faci seu i entengui què representa, perquè el primer que volem és que la gent estigui orgullosa del que transmetem jugant, que és la base de tot”. A més, va reiterar que “és un moment dur i fotut, però al final no hi ha cap equip del món que guanyi eternament, ara ens ha tocat caure i el que hem de fer és pensar en tot el que volem que vegin de nosaltres i ser un equip guanyador que torni a aquesta categoria”.

“Ara toca pair-ho, afrontar-ho i a partir de demà hem de mirar endavant i refer-nos” Ferran Costa, Entrenador de l'FC Andorra En una línia similar va mostrar-se el capità, Rubén Bover, que va ser el primer a arribar al nou projecte encara amb l’equip a Primera Catalana i va afirmar que “hem d’aprendre de les errades i fer un petit pas enrere per fer-ne dos endavant”, a més d’agregar que “des que va encetar-se el projecte només hi ha hagut moments positius, que tampoc és normal. És fotut i és un moment dur, però hem de seguir amb el cap alt, aprendre d’aquest any i tirar cap endavant”. El balear també va lloar la figura de Ferran Costa (que seguirà) i va afirmar que “estic segur que la seva il·lusió ha de ser el punt de partida per al futur, ens ha transmès això fins a l’últim moment i no hem estat a l’altura, però el projecte anirà cap endavant al cent per cent i tornarem, segur”. Per últim, va cloure que “hem d’aprendre perquè ens hem equivocat molt aquest any”. “Hem d’aprendre de les errades i fer un petit pas enrere per fer-ne dos endavant” Rubén Bover, Capità de l’FC Andorra