El Campionat del Món de Trial prepara la 26a presència a Andorra

La segona jornada del calendari del Campionat del Món de Trial 'outodoor', que va començar al Japó ara fa 10 dies, aterra a Andorra amb la 26a presència de l'especialitat al país i, novament, amb el resident Toni Bou com el principal reclam. La cita estarà marcada també per la sostenibilitat i les diverses accions de biodiversitat programades per als dos dies, en la proposta Kiss Andorra organitzada per la FIM, la Federació Internacional de Motociclisme. En l'àmbit esportiu, la doble cita tindrà lloc els cap de setmana del 7 al 9 de juny i, a banda del multicampió resident, actual líder de la general, hi haurà dos pilots andorrans, Gaudí Vall en Trial2 i el debutant Edgar García a Trial3. La competició es focalitza, com és habitual, en Sant Julià de Lòria i es desenvoluparà en bona part a la cota 1.600 de la carrretera de La Rabassa i els pilots hauran de fer dues voltes a les 12 zones que conformen el circuit.