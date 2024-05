A un any d’Andorra 2025

El comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 va escenificar el compte enrere per a la gran cita, ara que falta un any exacte per al tret de sortida. Uns Jocs que Andorra tornarà a acollir vint anys després, que espera l’arribada d’uns 1.300 esportistes entre totes les delegacions i entre 150 i 180 participants andorrans, tal com va reconèixer el president del comitè, Xavier Espot Miró. A més, el dirigent andorrà va explicar que “és veritat que estem a un any dels Jocs, però s’ha de tenir en compte que ja fa un any que hi treballem. Els aspectes més importants ja estan bastant ultimats i ara ens queden 12 mesos per polir i per acabar de posar al seu lloc els detalls”. Espot Miró va afegir que per al gran esdeveniment “necessitarem entre 400 i 500 voluntaris i alguns d’ells estaran molt especialitzats en alguns temes”.

“Estem molt il·lusionats. Fa 20 anys que Andorra no acull els Jocs i, clar, el país ha canviat molt” Mònica Bonell, Ministra d'Esports Encara sense calendari establert per iniciar els treballs de reforma de l’Estadi Comunal Joan Samarra i d’altres seus –com ara la del camp de tir–, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va afirmar que “hi ha una conversa pendent amb el comú d’Andorra la Vella, però nosaltres des del comitè havíem previst algunes millores. Em consta que des del comú també volen fer millores”. Bonell també es va mostrar molt il·lusionada durant l’acte celebrat a la seu d’Andbank, un dels patrocinadors, ja que “fa vint anys que Andorra no organitza els Jocs dels Petits Estats [el 2005] i el país ha canviat molt. Les instal·lacions tindran les seves millores gràcies a les inversions que es faran i els esportistes tenen encara un any al davant per aconseguir els millors resultats”. “La idea que tenim, i crec que no variarà, és fer la cerimònia d’inauguració a l’Estadi Nacional” Xavier Espot Miró, President comitè organitzador La cerimònia inaugural, si no hi ha cap contratemps, se celebrarà a l’Estadi Nacional. “Encara no hi ha res confirmat al 100%, perquè sempre pot haver-hi canvis d’última hora, però és la idea que tenim des de fa ja un any i jo crec que no variarà”, va apuntar Espot Miró. La ministra Bonell va exposar més reserves tot i reconèixer que “és un lloc ideal, és cert, però veurem si ho podem fer allà per temes de muntatge i competició posterior”.