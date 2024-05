El València Basket arriba a un acord amb Jean Montero

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jean Montero apostarà per seguir competint a la Lliga Endesa i les passes del combo dominicà semblen dirigir-se cap a València. El darrer rival del MoraBanc Andorra en la acabada de poc lliga regular, València Basket, ha contactat directament amb l’encara jugador tricolor i, fins i tot, ha arribat a un acord contractual per tal que Montero jugui a partir de la temporada vinent a la Fonteta. Ara bé, tot i que existeixi ja el vistiplau entre el jugador i el club taronja, falta una part important en l’operació, la negociació entre l’entitat valencianista i el MoraBanc Andorra, que encara no s’ha produït. Hores d’ara la cúpula tricolor no té cap notícia del València, però s’espera que la situació es resolgui un cop finalitzin la temporada i els play-off pel títol de l’ACB on el conjunt de Xavier Albert ja està eliminat. La llibertat de Montero està tassada en una xifra propera als 600.000 euros i a falta d’arribar al llum verd en la negociació entre MoraBanc i València o saber si el club espanyol dipositarà la totalitat de la clàusula d’escapament, el futur de Montero sembla lligat a la Lliga Endesa i amb un contracte econòmicament molt sucós.