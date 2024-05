El Tolosa, amb un doblet aleví i benjamí, gran protagonista del Memorial Vila

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tolosa i l’Athletic Club de Bilbao van ser els campions de la darrera edició del torneig de futbol base Memorial Francesc Vila que va viure ahir les finals. Tots dos equips prenen el relleu com a campions a Espanyol, Real Madrid i Athletic Club de Bilbao en un cap de setmana ple de competició, emoció, diversió i espectacle al Centre d’Entrenament de la FAF, a la Borda Mateu. El club francès es va endur les dues categories masculines: l’alevina i la benjamina, mentre que l’Athletic, per la seva banda, va tornar a conquerir el títol en la categoria femenina després de fer-ho també l’any passsat. A més, Kaïs Abeaba del Tolosa en categoria benjamina, Nicolas Vrabec de l’Slavia de Praga en alevins i Maialen Valladares de l’Athletic Club, en categoria femenina, van ser designats com els millors jugadors d’un Memorial Vila on es va gaudir d’un excepcional ambient.