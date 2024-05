Copa Constitució per a la UE Santa Coloma (1-0)

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mentre els jugadors del Pas rumiaven com llençarien els penals i s’enfrontarien a la tercera tanda consecutiva a la Copa Constitució, Faysal va rebentar el globus i va fer saltar pels aires la fita a què opositava l’equip escaldenc, guanyar un títol i jugar a Europa a la primera temporada a la Lliga Unida. Però les serpentines i el confeti, aquest curs, estan reservats per la UE Santa Coloma. La punta de la bota que Faysal va aconseguir posar en el minut 118 per definir una assistència amb música de Bolívar va cordar el doblet -Lliga i Copa- per a una UE a qui li costarà deu i ajuda oblidar una temporada fantàstica (1-0). De retruc, el quart títol dels colomencs -ja va aixecar la Copa al 2013, 2016 i 2017- porta sota el braç un beneficiari indirecte ja que l’Atlètic Escaldes podrà acompanyar l’Inter en l’aventura per la Conference League. Més enllà dels detalls de Faysal, que estranyament no va ser titular, l’electricitat de Karim, la seguretat de Christian García a la cova, el dictat de Modric o els inesgotables pulmons de Joaquín Cifuentes, la final pel costat de la UE va ser aspra i de poques petjades. L’FC Pas va proposar un partit sòlid, que no passessin moltes coses, que els futbolistes més determinants de la UE estiguessin lluny del focus de Luis Ferreiro i van estar a un pam d’aconseguir-ho. El primer acte ja va ser una declaració d’intencions amb el conjunt de Ramon Maria Calderé pastant la pilota i el Pas, ben ordenat i precintat, buscant treure les urpes en el moment més adient. Karim va enviar una pilota al pal en la irrupció més clara de la UE davant la parcel·la del Pas, que es mostrava còmode sense la bola i posant problemes a l’equip colomenc a l’hora d’atraure i generar espais.

La tornada de vestidors la va protagonitzar Canario, amb el millor tram del partit del Pas i dues osques -sobretot la primera per sobre del travesser- que va poder virar la tendència d’un partit que semblava, ja sigui per inèrcia, a la butxaca de la UE. Les entrades de Bolívar i Faysal van donar un pèl més de pebre a l’atac colomenc, però sense gaire precisió. Luca Veloso, amb un cop de cap al 90’ al segon pal i a centrada de Joaquín, va poder estalviar la pròrroga en un context en què feia molt de temps que el Pas signava amb sang el temps suplementari. Xavi Vieira va donar la benvinguda als minuts extra, Alfaiate també va tenir la seva però les intencions del Pas es van evaporar en el moment en què Faysal va decidir que s’havia acabat la festa i que la Copa Constitució s’havia de tenyir de groc i negre.