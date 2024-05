Compte enrere pels Jocs dels Petits Estats de 2025

El comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2025 ha escenificat el compte enrere per a la gran cita, ara que falta un any exacte per al seu tret de sortida. Uns Jocs que Andorra tornarà a acollir vint anys després, que espera l'arribada d'uns 1.300 esportistes entre totes les delegacions -entre 150 i 180 participants andorrans- i que, si no hi ha cap problema, tindrà l'Estadi Nacional com a seu de la cerimònia d'inauguració, tal com ha reconegut el president del comitè, Xavier Espot Miró. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s'ha mostrat il·lusionada davant l'esdeveniment, ja que "fa vint anys que Andorra no els organitza [el 2005] i el país ha canviat molt. Les instal·lacions tindran les seves millores gràcies a les inversions que es faran i els esportistes tenen encara un any al davant per aconseguir els millors resultats