Xavi Cardelús arrencarà 29è a la cursa de Moto2 de Montmeló

Xavi Cardelús sortirà a la desena i penúltima fila de la graella a la cursa de Moto2 del Gran Premi de Catalunya que se celebra a Montmeló després d’acabar en 29a posició a la sessió de qualificació. L’1’44”019 que va obtenir el pilot de Fantic com a millor temps va deixar-lo quart per la cua a la carrera que arrencarà avui a partir de les 12.15, i que està programada a un total de 21 voltes.

Després de la qualificació, Cardelús va assenyalar que “el balanç global del dia és bo, al classificatori, amb més temperatura a l’asfalt m’ha costat més quadrar una volta ràpida, però tant jo com l’equip tenim clar les coses i els punts on he de millorar a l’hora de la classificació i es tracta de continuar creixent”, i va afegir que “caldrà anar-hi fort des del primer segon de cursa perquè, tal com s’està veient aquesta temporada, la categoria està molt igualada”.