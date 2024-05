Vicky Jiménez disputarà la final a Eslovènia

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per la final del torneig ITF W50 d’Otocec (Eslovènia), després de superar la suïssa Jenny Duerst en tres sets per 7-5, 4-6 i 6-3.

L’andorrana va arrencar bé, trencant el servei a la seva rival, però va haver de suar de valent per tancar el primer set amb el 7-5. La número 545 del món va capgirar la situació a la segona mànega, arrencant 0-2, va veure com Jiménez remuntava fins al 4-3, però va poder tornar a remuntar i empatar el partit amb el 4-6. Al tercer i definitiu set, Jiménez va arrencar amb un contundent 3-0, i ja no va deixar escapar el partit, tancant la classificació per la final amb el definitiu 6-3.

La tenista del Principat s’enfrontarà avui a partir de les 10.00 a l’holandesa Anouk Koevermans, actual número 370 del món, que va desfer-se a l’altra semifinal de Victoria Mboko per 6-3 i 7-6. Jiménez buscarà el seu cinquè títol del circuit ITF sènior.