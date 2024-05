Samu Ponce i Alisa Prokhorova guanyen la cursa de 42 quilòmetres

Samu Ponce i Alina Prokhorova van endur-se la victòria a la cursa de 42 quilòmetres de l’OTSO Travessa d’Encamp, que ahir va arrencar la seva 41a edició amb rècord de participants amb 1.300 inscrits.

L’encampadà va aconseguir el triomf en la cursa masculina amb un temps de 5 h 00’43”, seguit de Josep Roset 5’16”04 i Sergi Masip 5 h 24’32”. Ponce va travessar la línia de meta acompanyat de la seva dona i els seus fills, i va mostrar-se “molt content d’haver pogut celebrar la victòria aquí, a casa, amb la meva gent”, a més d’agrair la feina de l’organització, que “ha muntat un recorregut molt maco, molt ben senyalitzat tot i la dificultat de la meteorologia, i amb uns punts d’avituallament molt adequats”. En categoria femenina, la victòria va ser per a Alisa Prokhorova, amb un temps de 6 h 36’04”, seguidade Gladys Rotich 6 h 42’22” i Lorea Totorica 6 h 46’28”. Prokhorova va explicar que havia estat “una cursa molt dura, l’inici m’ha costat molt, i no ha estat fins a la meitat que he aconseguit remuntar, però m’ha agradat molt l’experiència”. Pel que fa a les altres distàncies, Edu Rodés i Roger Blat van guanyar conjuntament la prova de 80 quilòmetres, i en la de 99 quilòmetres els vencedors van ser Luís Alberto Fernández i Anastasia Ianina.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, va expressar que “l’any 2020, el Comú d’Encamp va fer un pas endavant apostant per aquesta prova esportiva” i que “és un format de gran esdeveniment que acollim a la parròquia amb l’objectiu també de mobilitzar tot aquest turisme en temporades baixes”. La 41a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp es completarà avui amb les tres últimes curses, les de 21, 12 i 7 quilòmetres, i posteriorment es farà l’entrega de premis. A més, entre les 10.00 i les 14.00 hores, hi haurà el village amb expositors a la plaça dels Arínsols d’Encamp.