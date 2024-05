L'FC Andorra vol allargar el miracle a Oviedo

De final en final, així són els últims mesos de l’FC Andorra, i avui no en serà una excepció. Els tricolors visiten el Carlos Tartiere per enfrontar-se al Reial Oviedo (18.30 hores) amb l’obligació de guanyar per no veure’s condemnats matemàticament a un descens a Primera RFEF que tothom ja dona per fet. Tot el que no sigui sumar els tres punts a Astúries significarà el descens dels del Principat dos anys després. I fins i tot sumant la victòria, també podrien perdre avui la categoria en funció dels resultats que es produeixin en els altres partits.

“El gol de Karrika ens permet continuar lluitant per un miracle que no depèn sols de nosaltres” Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra

Però el tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, ja va avisar que “no podem perdre força ni energia en els aspectes que no depenen de nosaltres”, a més de destacar que “el gol de Karrikaburu ens permet lluitar encara per un miracle que no depèn només de nosaltres”.

Per l’entrenador català, les claus del duel a Oviedo implicaran “aspectes bàsics” com “estar molt concentrats en els duels directes, primer evitant-ne i després ajudant-nos”, o també “les situacions d’equips verticals, perquè en camp obert arriben amb molta gent i tenen domini en les situacions d’àrea”.

“He vist molts partits de l’Andorra i ens estem preparant per ser millors que el rival” Luís Carrión, Entrenador de l’Oviedo

Encara sobre el rival, Costa va destacar que “tenen jugadors de molt talent per dins, juguen còmodes en situacions d’última passada i carreguen amb molta gent, així que hem d’estar molt ajustats, i és clau que siguem capaços de tenir situacions per desplegar-nos i de tenir situacions d’atacs llargs per estabilitzar-nos dins dels partits”.

Però, més enllà de l’aspecte purament futbolístic, l’entrenador tricolor va assenyalar que “per mi el més important és que estem ajustats mentalment”, a més de dir que “hem de tenir clar tots els aspectes bàsics, i que després puguem passar al pla de partit, perquè si en tots els temes bàsics no estem a l’altura, el pla de partit queda en un segon terme”. Finalment, el tècnic català va assegurar que “tenim clar els aspectes en els quals ells són forts i també on podem trobar situacions per créixer dintre del partit, però al final hi ha una cosa innegociable que és la capacitat de lluita. Hi haurà moments de dificultat, però hem d’estar forts mentalment i fer tot el que calgui per tirar el partit endavant”.

Costa tindrà les baixes de Pampín, Alende i Moreno, però recupera Petxa.

FINAL TAMBÉ PER L’OVIEDO

Si per als tricolors el partit és una final, també ho és per als asturians, tot i que per objectius més bonics, com ara el play-off d’ascens. En un Tartiere que estarà ple fins a la bandera (dissabte l’Oviedo també va posar a la venda entrades de la zona visitant), els locals buscaran fer un pas més de cara a l’ascens. Sobre el duel d’aquesta tarda, el tècnic, Luis Carrión, va manifestar que “he vist molts partits de l’Andorra i ens estem preparant per ser millors que el rival al camp”, a més d’afegir-hi que “han fet millors partits que no pas resultats des de l’arribada el míster nou, no serà fàcil i volem anar a totes”.