Definides les semifinals del Memorial Francesc Vila

La 23a edició del Memorial Francesc Vila de futbol base va viure ahir la primera jornada de competició, en què van quedar definides ja les finals de les tres categories, alevina, benjamina i femenina que es faran avui al matí. En alevins, la gran final la disputaran el Tolosa i l’Slavia de Praga. El conjunt francès va desfer-se del Vila-real per 2-0, mentre que els txecs van golejar a l’Osasuna 6-0. En benjamins, el Tolosa va derrotar també al Vila-real per 0-2, mentre que el derbi entre Athletic i Reial Societat va acabar 2-2 i els de Sant Sebastià van passar per penals. Finalment, Athletic i Slavia de Praga jugaran la final femenina.