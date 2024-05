El CV Andorra tanca la temporada amb derrota

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El CV Andorra va tancar la temporada amb una derrota a la segona fase de la Segona Divisió Catalana, després de caure per 3-0 davant del Vòlei Manresa B. Els tricolors van arrencar el partit perdent el primer set per 25-18, i van repetir el mateix resultat en contra a la segona de les mànegues. A l’últim set, els tricolors no van poder reaccionar, i van perdre per 25-9.

Amb aquest marcador, el CV Andorra acaba la segona fase de Segona Catalana vuitè.