Vicky Jiménez es classifica per a semifinals a Eslovènia

Vicky Jiménez disputarà les semifinals del torneig ITF W50 d’Otocec (Eslovènia) després de derrotar la primera cap de sèrie del torneig i número 202 del món, Maya Joint, en tres sets (4-6, 6-3 i 1-6), en un partit que va durar més de dues hores.

La del Principat va arrencar bé, dominant el marcador des del principi i trencant-li tres cops el servei a la tennista australiana per tancar el primer set amb el 4 a 6 al seu favor. Al segon set també va arrencar guanyant 0 a 1 fent-li un break a la seva rival, però Joint va capgirar el marcador després de dos trencaments de serveis seguits empatant el duel amb el 6 a 3.

A la mànega definitiva, Jiménez va mostrar la millor versió i no va donar cap opció a l’australiana. De fet, li va trencar els tres serveis i es va endur el triomf per 1 a 6. La del Principat s’enfrontarà a les semifinals a la suïssa Jenny Duerst, 545 del món, que va desfer-se de Gergana Topalova per 7 a 5, 6 a 7 i 6 a 7.