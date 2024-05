Soldevila, Gasa i Fenés formaran l’equip nacional

detail.info.publicated Redacció Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip nacional de curses de muntanya estarà format aquest any per Ariadna Fenés, Arnau Soldevila i Marc Gasa, els mateixos tres corredors que ja el van integrar l’any passat. A més, Fabrizio Gravina seguirà com a seleccionador nacional i Carlo Ferrari serà el director tècnic de la federació.