La calculadora tricolor

L’FC Andorra tornarà a tenir aquest cap de setmana un nou match ball per evitar el descens a Primera RFEF en el partit de demà al camp de l’Oviedo, en què una victòria és imperiosa per no acomiadar-se del futbol professional. Però fins i tot sumant els tres punts al Principat del país veí, els tricolors podrien baixar ja matemàticament demà fent inútil el partit de la setmana vinent davant del Racing de Ferrol. És per això que, més enllà del partit a terres asturianes, d’on acabarà depenent tot, des del club també hauran de tenir un ull sobre la resta de partits que es disputaran demà a les 18.30 hores en horari unificat per als onze duels de la Segona Divisió.

Tot passa per dos rivals, l’Osca i el Mirandés, que no poden sumar demà els tres punts perquè si no això significarà el descens ja matemàtic dels de Ferran Costa. I és que l’FC Andorra té ara 40 punts i podria arribar com a màxim a 46, xifra que encara no han aconseguit ni aragonesos ni burgalesos, que actualment tenen 45 punts a la classificació. Així doncs, els números són fàcils: Osca i Mirandés poden sumar, com a molt, un dels sis punts que queden en joc en aquestes dues jornades. Tots dos equips, però, ho tenen força fàcil, i és que, sense anar més lluny, aquesta jornada s’enfronten a equips que tenen ja la feina feta. El Mirandés visita un Albacete ja salvat matemàticament, mentre que l’Osca jugarà també a domicili contra un Cartagena que també s’ha assegurat la seva presència a la Segona Divisió un curs més. En aquest cas l’FC Andorra podria arribar a un triple empat amb tots dos del que sortiria beneficiat (també serviria el triple empat amb Mirandés i Alcorcón), mentre que l’altra opció per salvar-se seria que l’Osca perdi els dos partits, que el Mirandés guanyi l’última jornada contra l’Amorebieta i que l’Alcorcón sumi, com a molt, quatre dels sis punts, una carambola que sembla difícil que es pugui produir.

COSTA, CENTRAT EN OVIEDO

El tècnic tricolor, Ferran Costa, va explicar durant la roda de premsa prèvia al duel que l’equip ha de centrar-se en el duel a Oviedo, i que no vol mirar cap a la resta de camps. “No podem perdre ni força ni energia en coses que no depenen de nosaltres”, va assenyalar l’entrenador tricolor, que va agregar que “és una categoria de màxima exigència en què hi ha grans professionals. Jo quan surto a un camp de futbol ho faig amb la intenció de guanyar, per tot el que portem darrere i perquè és l’essència d’aquest esport. Confio que faran els millors partits possibles. Ells jugaran per guanyar i després el joc et dona tres possibilitats, a veure quina de les tres acaba produint-se”.