El 23è Memorial Francesc Vila tindrà 24 equips i es farà íntegre a la Borda Mateu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El centre d’entrenament de la FAF a la Borda Mateu acollirà avui i demà la 23a edició del Memorial Francesc Vila, que tindrà com a novetat la celebració íntegra a la instal·lació que té la federació de futbol a Santa Coloma i que comptarà amb 24 equips.

Enguany tornarà a haver-hi tres categories de competició, alevina, benjamina i femenina, i el format serà de dos grups per cada categoria, en què els dos primers es classificaran per a les semifinals i la final. La categoria alevina la jugaran Athletic Club de Bilbao, Tolosa FC, CA Osasuna, Andorra, Reial Societat, Vila-real, Slavia de Praga i Osca. Quant a la categoria benjamina, els equips participants són Andorra, Slavia Praga, Reial Societat, Vila-real, Osca, Athletic Club de Bilbao, Tolosa i Osasuna. Per últim, a la categoria femenina s’enfrontaran Tolosa, Reial Societat, Athletic Club de Bilbao, Slavia de Praga, Osca, Osasuna, Vila-real i Andorra.