Vicky Jiménez passa a quarts de final a Otocec

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per als quarts de final del torneig ITF W50 d’Otocec, a Eslovènia, després de derrotar la tennista local Pia Lovric per 4 a 6 i 0 a 6. La del Principat va arrencar bé, situant-se 0 a 2 al primer set, i tot i perdre el servei no va deixar que l’eslovena s’acostés excessivament, i va obrir forat primer amb el 2 a 4 i després amb el 4 a 6 que va tancar la primera mànega. Al segon set, Jiménez Kasintseva va anar per la via ràpida i va tancar el partit amb un 0 a 6 després de trencar-li el servei tres cops a l’eslovena, número 507 del món.

La del Principat es veurà ara les cares amb l’australiana de 18 anys Maya Joint, cap de sèrie número 1 del torneig i actualment al lloc 202 del rànquing de la WTA, que va desfer-se ahir de Tina Nadine Smith per 4 a 6, 6 a 1 i 6 a 1. El partit està programat a partir de les 10.00 hores a la pista 3 del torneig, i en cas de vèncer la rival a semifinals sortirà del duel entre Duerst i Topalova.