L’equip sub 15 femení de rugbi de set del Lycée Comte de Foix va proclamar-se campió del torneig de Nevers, organitzat per la Unió Nacional d’Esport Escolar. Les jugadores van superar el Bordeus per un contundent 45 a 0 a quarts de final, van imposar-se al Dax per 20 a 15 a la semifinal i van guanyar el Corbeil Essone per 15 a 10 a la final.