La gespa artificial de l'Estadi Nacional costarà 573.690 euros

Govern estima que el cost de substituir l’actual gespa natural híbrida calefactada de l’Estadi Nacional per una d’artificial per satisfer les peticions del VPC i la Federació Andorrana de Rugbi sigui de 573.690 euros. Així es desprèn del plec de clàusules administratives del concurs internacional urgent convocat per l’executiu, que va ser aprovat dimecres pel consell de ministres, i que marca el 19 de juny a les 17.00 hores com a data límit per a la presentació d’ofertes.

Segons el plec de bases, un cop hi hagi una empresa adjudicatària, aquesta tindrà un total de sis setmanes (un mes i mig per completar tots els treballs). El cronograma estableix un total de deu dies per a l’extracció de l’actual sistema de gespa natural híbrida (serà necessari subcontractar una empresa del país per realitzar aquests treballs), 24 dies per a la col·locació del nou sistema de gespa artificial i dos dies més per a la realització del test FIFA Quality Pro i World Rugbi, una de les exigències per a la nova superfície que s’instal·li a l’estadi de la Baixada del Molí.

La data d’inici prevista al plec de bases per als treballs és el 22 de juliol i finalització el 28 d’agost, tot i que un dels punts estableix que “en el cas que l’inici de l’obra no es pugui executar en la data prevista inicialment a causa que les activitats esportives que actualment acull l’Estadi Nacional han de continuar desenvolupant-se durant un determinat període. Aquests treballs s’hauran de realitzar com a data límit abans del mes d’agost del 2025”. A més, la secretaria d’Estat de Joventut i Esports haurà d’avisar l’empresa adjudicatària en un termini mínim de tres mesos sobre la data prevista per a l’inici dels treballs, i acordarà amb l’empresa la data d’inici “tenint en compte que interfereixin el mínim possible en les activitats que es desenvolupen a la instal·lació, així com la disponibilitat de l’empresa adjudicatària”. La nova gespa haurà de tenir una garantia mínima de sis anys.