“Un corredor andorrà d’elit mundial”

“Òbviament, mai hem estat a aquest nivell en l’atletisme andorrà. Estem parlant d’un corredor que és elit mundial.” Ras i curt. Així defineix el president de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) l’estratosfèrica marca que Nahuel Carabaña va aconseguir dimecres a la nit a Marsella en els 3.000 metres obstacles, i que va deixar-lo a menys d’un segon de la mínima olímpica en aquesta distància (8’15”00), i que provocarà que faci un gran salt en el rànquing mundial per assegurar-se una plaça per a París 2024. El 8’16”04 que va donar-li la cinquena plaça a França suposa, a més, rebaixar la seva plusmarca en més de cinc segons (era de 8’21”76), però sobretot va evidenciar un cop més que Carabaña és especial. I és que suposa la 16a millor marca mundial de l’any i la cinquena europea, i comparant-la amb els dos països veïns, el 8’16”04 seria la 14a millor marca de la història a Espanya i la 17a a França, evidenciant el potencial que encara té per davant l’atleta.

“Estava per córrer i fer una bona marca, no sabíem quina, però hem pogut recollir els fruits” Nahuel Carabaña, Atleta

I quin és el secret? Carabaña ho té clar, “treball, treball i treball. És l’únic i no hi ha més”, va comentar ahir al Diari. I és que només així s’explica una progressió tan meteòrica, perquè fa un any el rècord d’Andorra estava situat en 8’32”03 i en aquests 12 mesos ha estat capaç de rebaixar-lo en 15”99 segons fins als 8’16”04. L’atleta va reconèixer que “encara ho estem assimilant, però estic molt content”, i va afegir que “vaig tornar a mirar la cursa just després i va ser molt bona, valent i lluitador tota l’estona”. Per primer cop, fa unes setmanes va fer una concentració en alçada a Font Romeu “que va anar-me molt bé”, i era conscient que “estava per córrer i fer una bona marca, no sabíem quina, però ha sortit i hem pogut recollir els fruits”, a més de cloure que “quan veus una marca així dius: ‘Per fi surt el que estàvem buscant’”.

“Mai hem estat a aquest nivell en l’atletisme andorrà. És un corredor què és elit mundial” Josep Maria Missé, President de la FAA

Però Carabaña no en té prou, i tot i l’espectacular marca i l’alegria per aconseguir-la es mostrava una mica contrariat “pel segon, que és una mica una espineta clavada”, tot i mostrar-se convençut “que ho podrem aconseguir”. En la mateixa línia, el president de la FAA, Josep Maria Missé, assegurava al Diari que “tant de bo hagués pogut assegurar la mínima i ja estar classificat, però no tinc cap dubte que amb aquestes marques es classificarà per rànquing. És impensable que no sigui així”, a més d’afegir que “també estic convençut que d’aquí als Jocs farà la mínima”.

Però abans de París hi ha Roma, on es disputarà l’Europeu del 7 al 12 de juny amb Carabaña arribant-hi, a hores d’ara, amb la cinquena marca continental d’aquest 2024. “M’il·lusiona que hi arribi en un estat de forma excel·lent”, assenyala Missé sobre aquesta cita, i afegeix que “hem de veure el Nahuel en un gran campionat amb opcions de passar ronda, i poder estar a la final és molt important”.