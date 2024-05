Aleix Espargaró es retirarà quan acabi la temporada

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aleix Espargaró va anunciar ahir la seva retirada com a pilot de motociclisme un cop s’acabi la present temporada, a mitjan novembre. El resident va aprofitar la jornada prèvia a l’inici del Gran Premi de Catalunya, on l’any passat va sumar la seva última victòria a MotoGP, per comunicar la decisió de deixar les motos després d’una carrera de 20 anys, 12 dels quals a la categoria reina.

Espargaró va comentar entre llàgrimes que “el meu cap em diu que puc seguir corrent i ser ràpid en una graella de pilots que són els millors de la història, i em sento competitiu i físicament bé”, però va agregar que “el meu cor em demana que pari per passar més temps a casa, estar amb la meva dona i els meus fills, així que per això he decidit fer un pas al costat i gaudir de la vida d’una forma més relaxada”.

En Moto2, Xavi Cardelús disputarà avui els primers lliures al Circuit de Catalunya.