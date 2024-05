Marge d’un any pel canvi de gespa del Nacional

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El concurs pel canvi de gespa de l’Estadi Nacional per instal·lar-ne una d’artificial deixarà una forquilla d’un any de marge, i permetrà que el nou terreny de joc es pugui posar entre l’agost d’enguany i el de l’any vinent. Així va confirmar-ho el ministre portaveu, Guillem Casal, després que Govern aprovés ahir l’obertura del concurs públic internacional (no existeixen al país empreses que disposin de plantes de producció de gespa artificial) en procediment d’urgència.