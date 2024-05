La Copa d’Andorra tindrà un total de deu proves

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 37a edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de curses de muntanya tindrà un total de deu curses que se celebraran entre aquest cap de setmana i el 19 d’octubre, quan hi hagi l’última prova prevista al calendari. L’acció arrencarà amb l’Otso Travessa d’Encamp, en què es disputaran les diverses distàncies entre divendres i diumenge, mentre que en 15 dies hi haurà la Casamanya Extrem. També durant el mes de juny serà el torn de l’Urban Trail.

El mes de juliol hi haurà l’Skyrace Comapedrosa, a l’agost hi haurà dues proves, la Travessa del Pas de la Casa i la Canillo Trail, mentre que al setembre hi ha programades la Vertical dels isards i la cursa de Sant Bernabé. Per últim, durant el mes d’octubre es posarà el punt final a la Copa d’Andorra de curses de muntanya amb la celebració de l’Andorra Trail i de la Vertical de Pal-Arinsal.

Per segon any consecutiu també hi haurà una classificació consistent només en les curses verticals, amb quatre proves puntuables: Casamanya Extrem, Vertical Comapedrosa, Vertical dels isards i Vertical Pal-Arinsal.