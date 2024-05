Aprofitar la vida extra

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’agònic gol de Jon Karrikaburu de dissabte passat quan l’FC Andorra estava a només deu segons de baixar matemàticament a Primera RFEF va donar una vida extra als tricolors, que van salvar el primer match ball per evitar perdre la categoria. L’empresa segueix sent complicadíssima, per no dir pràcticament una utopia, per als de Ferran Costa, a cinc punts de la salvació a falta de sis per disputar-se, i sense dependre de si mateixos, però el vestidor té clar que mentre hi hagi vida hi haurà esperança, tal com va afirmar ahir un dels homes importants d’aquest equip, Alex Petxarroman. I és que el lateral, tot i mostrar-se conscient de la carambola que necessita l’equip per salvar-se, va admetre que la diana del davanter navarrès va fer tornar “una mica la il·lusió perquè ja ens vèiem a Primera RFEF”, a més d’afegir que “ens ha donat una mica de punch per afrontar el partit d’Oviedo encara amb més ganes”.