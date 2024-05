detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Paula González, del Karate Xavi Andorra, va finalitzar en la 9a posició de la categoria -48 kg a la segona de les quatre Youth League WKF en categories des de juvenil i fins a sub 21 que es va disputar a la Corunya. Per part seva, Lola Vega (-59 kg) va ser 11a, mentre que Aina Padilla (-42 kg) no va accedir a la repesca.