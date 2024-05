Pantalla gegant per seguir el nomenament d’Andorra 2029

L’oficina tècnica de la candidatura d’Andorra 2029 ha organitzat una seu a la sala d’actes del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, i habilitarà una gran pantalla i animacions per tal que tothom pugui viure en directe i gaudir el pròxim dia 4 de juny del possible nomenament d’Andorra com a seu del Mundial d’esquí alpí de 2029. La Federació Internacional d’Esquí (FIS) escollirà la seu organitzadora de la gran cita el dia 4 a la ciutat islandesa de Reykjavík, a les 19 hores (les 21 hora d’Andorra). El Principat és un dels tres candidats a rebre l’esdeveniment esportiu de més dimensió d’Andorra i dels Pirineus, mentre que Narvik (Noruega) i Val Gardena (Itàlia) són els altres dos aspirants. Així, el 4 de juny el món de l’esquí es reunirà al centre del país, amb entrada lliure, per seguir en directe la decisió del consell de la FIS.