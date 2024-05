La Comapedrosa repeteix per sisè cop al circuit mundial

La Comapedrosa Andorra d’esquí de muntanya tornarà a estar al calendari de la Copa del Món de l’especialitat, i arribarà a l’edició del 2025 amb un canvi de programa i de curses respecte al que era habitual, ja que deixarà enrere el calendari habitual que incloïa una cursa individual i una de vertical, i passarà a acollir-ne una d’individual i una carrera de relleus mixtos, segons el calendari publicat per la ISMF (Federació Internacional d’Esquí de Muntanya). Així doncs, el programa de la sisena edició de la Comapedrosa Andorra (serà la 14a Copa del Món d’esquí de muntanya que es faci al país sumant totes les seus que hi ha hagut) constarà d’una cursa individual dissabte 25 de gener del 2025 i d’una prova de relleus mixtos que es farà l’endemà, diumenge 26 de gener.

Els motius per a aquest canvi de programa a la Comapedrosa Andorra tenen a veure amb els Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, i és que en aquella cita serà olímpic per primer cop l’esquí de muntanya i, de fet, una de les proves de la Copa del Món 2024-2025 exercirà de test per a la cita olímpica. Amb la inclusió d’aquest esport, des de l’ISMF es volen potenciar les proves que estaran dintre del programa dels Jocs (esprint masculí i femení i relleu mixt), i per això la federació internacional va proposar a Grandvalira Resorts escollir entre alguna d’aquestes dues modalitats, i va acabar optant pels relleus. A més, sí que es mantindran una de les dues proves habituals i es tornarà a fer la cursa individual, que l’any passat va estrenar recorregut arribant al pic de Sanfons amb un desnivell de 1.610 metres en la categoria masculina i 1.370 per a la femenina, i que va rebre excel·lents valoracions per part dels esquiadors.

Més enllà de la Comapedrosa Andorra, el calendari de la Copa del Món tindrà vuit proves més entre el 12 de desembre i el 10 d’abril. L’estrena serà a Courchevel i hi haurà proves a Shahdag, Boí Taüll, Bormio, Schladming, Val Martello i Villars-sur-Ollon, a més de les finals de la Copa del Món que es faran a Tromso, a Noruega. Durant la pròxima temporada també hi ha previst el Campionat del Món, que se celebrarà entre el 2 i el 9 de març del 2025 a Morgins, a Suïssa, on hi haurà cinc modalitats.

CALENDARI JÚNIOR

La federació internacional també va confirmar el calendari del circuit de la Copa del Món juvenil, que tindrà un total de quatre aturades entre el desembre i el març. La primera serà el 21 i 22 de desembre a Crévacol i Saint-Rhémy-en-Bosses, a Itàlia, on es farà un esprint i un relleu mixt. El 25 i 26 de gener repetirà a Itàlia, en aquest cas a Forni di Sopra també amb un esprint i un relleu mixt. La cita del febrer serà el 8 i 9 a Malino Brdo (Eslovàquia) amb una individual i una vertical, i el circuit estancarà amb les finals entre el 26 i el 30 de maig a Puy-Saint-Vincent (França) amb una individual, una vertical, un esprint i un relleu mixt.

COPA DEL MÓN

12/15-12-24 Courchevel (FRA)

11 /12-1-25 Shahdag (AZE)

25/26-1-25 Arinsal (AND)

1/2-2-25 Boí Taüll (ESP)

21/23-2-25 Bormio (ITA)

14/15-3-25 Schladming (AUT)

20/22-3-25 Val Martello (ITA)

03/05-4-25 Vallars-sur-Ollon (SUI)

10/13-4-25 Tromso (NOR)