Aquest cap de setmana arriba el TIM Two Bàsquet, amb 113 equips

Fins a 113 equips competiran des de divendres fins diumenge en el TIM Two Bàsquet, la tercera cita del TIM Xperience 2024, que ja ha acollit a un total de 294 conjunts. El TIM Two Bàsquet es disputarà en 16 pistes simultànies distribuïdes per les parròquies d’Andorra la Vella –Poliesportiu, Lycée, Joan Alay, la Margineda i Serradells–, Escaldes-Engordany –Prat Gran–, Encamp –Complex esportiu i escola andorrana–, la Massana –escola andorrana–, Ordino –Germans Riba– i Sant Julià de Lòria –LAUEsport. Dels 113 equips, 58 són masculins i 55 femenins, i el MoraBanc Andorra hi participarà amb un equip a cadascuna de les categories infantil i cadet, és a dir, amb quatre. L’organització disposarà, com sempre, de línies de bus exclusives per a l’ús dels equips participants, que podran així desplaçar-se fàcilment dels hotels a les pistes de joc.