Un any de marge pel canvi de gespa del Nacional

Govern ha convocat el concurs públic d'urgència per canviar la gespa de l’Estadi Nacional i instal·lar-hi una superfície artificial, però la novetat és que aquest concurs donarà un marge d’un any per fer-ho, i el reemplaçament es podrà fer entre l’agost d’aquest any, i el del 2025, segons ha explicat el ministre Portaveu, Guillem Casal. La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ja va avançar-ho la setmana passada en una roda de premsa, i avui s’ha aprovat al consell de Ministres, tot i que amb aquesta forquilla ampliada, ja que Bonell va assenyalar que el canvi seria entre l’estiu i finals d’any.

Sobre aquest termini més ampli, Casal ha assenyalat que “és per tenir a l’abast tot els indicis o ingredients necessaris per prendre la decisió”, i ha agregat que “la voluntat és que hi hagi una situació compartida al voltant de l’estadi entre el rugbi i el futbol, per això ens reunim amb totes les parts i hem decidit posar aquesta forquilla temporal per prendre la decisió quan tinguem tots els detalls sobre la taula, i no fixar un horitzó temporal massa encorsetat que ens faci prendre una mala decisió”.