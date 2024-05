Marin Maric fitxa per un equip xinès a la lliga d'estiu

Marin Maric jugarà aquest estiu a l’Hunan Jinjian Rice de l’NBL xinesa (segona categoria del bàsquet del país asiàtic). Segons va anunciar BIG Management, la seva agència de representació, el pivot croat de 30 anys farà les maletes cap a la Xina per fer un erasmus estival a l’espera de solucionar el seu futur. Maric acaba ara contracte amb el MoraBanc Andorra, però el club ja ha manifestat en diverses ocasions que la seva renovació (igual que la de Harding) és una de les principals prioritats que té a hores d’ara l’entitat de cara a la confecció de la plantilla de cara al curs vinent. Una casuística que no canviarà amb aquest parèntesi, i és que l’oferta de renovació segueix sobre la taula, i ara falta que Maric decideixi o no acceptar-la en funció de quines altres propostes puguin sorgir-li en aquestes setmanes.

Aquesta marxa temporal de Maric a la Xina no va agafar per sorpresa ni molt menys elMoraBanc, i és que des del club van explicar al Diari que el pivot croat ja havia comunicat a l’entitat, concretament al tècnic Natxo Lezkano i al director general, Francesc Solana, que havia sorgit aquesta opció, i que signaria per l’equip xinès durant l’estiu. I és que entre altres arguments, aquesta estada al país asiàtic li permetrà mantenir-se en forma durant els mesos d’estiu, a més de l’al·licient econòmic que pugui tenir l’oferta en una competició amb sous alts per als jugadors estrangers que hi arriben.

Fitxat l’estiu del 2022 per afrontar la temporada a la LEB, Maric ha sigut dels jugadors més destacats del MoraBanc les dues últimes campanyes. El curs passat, a la segona categoria del bàsquet espanyol, va fer una mitjana de 10,2 punts, 5,6 rebots i 13,3 crèdits de valoració en 32 partits disputats, i enguany el salt de categoria no l’ha afectat ni molt menys, sinó que ha fet encara millors números i ha acabat la seva primera temporada a l’ACB amb una mitjana d’11,9 punts, 5,8 rebots i 14,6 crèdits de valoració per partit.

Pel que fa a la resta de la confecció de la plantilla, es troba encara en un estat molt embrionari en aquest punt del mercat. Luz, Somogyi, Okoye, Llovet, Dos Anjos i Montero tenen contracte en vigor, però aquest últim marxarà, i no es descarta que algun altre també pugui fer-ho. A més de Maric, la prioritat és renovar a Harding, però tampoc es descarta que algun altre dels jugadors que acaba contracte aquest estiu, exceptuant a Tyson Pérez, que torna a l’Unicaja després de jugar aquest curs cedit com a tricolor, pugui seguir una temporada més a les files de l’entitat presidida per Gorka Aixàs.