LaLiga va confirmar l’horari unificat de diumenge 2 de juny per a la darrera jornada a la Segona Divisió. Tots els partits amb equips implicats per l’ascens directe, play-off i descens seran a les 18.30, així com l’FC Andorra-Racing Ferrol, que tancarà el curs al Nacional.